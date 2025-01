メガネブランド「Zoff(ゾフ)」は、AIが導き出した平均的な男性の骨格サイズと顔型から“似合うを科学したメガネ”「Zoff NEW STANDARD(ゾフ・ニュースタンダード)」シリーズから、新機能を追加した“誰でも似合うメガネ”第2弾「Zoff NEW STANDARD II」を1月17日から全国のZoff店舗(アウトレット除く)およびZoff公式オンラインストア他で発売する。「Zoff NEW STANDARD」シリーズは、約2000人の顔画像から30代男性を抽出し、