LET ME KNOWが、2025年6月よりライブツアー『Nostalgic Modern III』を開催。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。 (関連:LET ME KNOW、正統派UKロックを受け継ぐ原石フロアに熱い空気を生み出した『Nostalgic Modern』) 本ツアーは6月12日の福岡 DRUM LOGOS公演を皮切りに、東京、愛知、北海道、大阪の全5カ所にて開催。チケットは本日21時よりFC先行およびオフィシャル先行が開始