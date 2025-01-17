indigo la End(インディゴ ラ エンド)の新曲「夜凪feat.にしな」が、2025年1月17日(金)に配信リリース。indigo la Endの新曲「夜凪feat.にしな」ゲスの極み乙女。やジェニーハイなど、様々なバンドで活躍するミュージシャン・川谷絵音が率いるindigo la End。新曲の「夜凪feat.にしな」は、1月29日(水)発売の新作アルバム『MOLTING AND DANCING』から先行配信される楽曲だ。新作アルバムから先行配信そのフィーチャリングアーティ