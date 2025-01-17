¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥íー¥É¡×¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÎµÈþ¤È¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤ë½êÄ¹ÊÛ¸î»Î¡¦¸×ÂÀÏº¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ì¶Ê¡ª Novelbright¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥íー¥É¡×¤ò1·î24Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ö¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥íー¥É¡×¤Ï¡¢1·î17Æü¤ËÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ9¡ØË¡Äî¤Î¥É¥é¥´¥ó