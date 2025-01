5thシングル『Go Around The World』がオリコンウィークリーランキングで2位を獲得したLienelが、表題曲「Go Around The World」 のDance Performance Videoを公開した。今回のDance Performance Videoは全編ダンスで構成されており、本編ミュージックビデオでは見ることができなかったダンスやフォーメーションなど、より「Go Around The World」の魅力が感じられる内容となっている。美しい夕陽の中踊る姿は爽やかで心地よく、見