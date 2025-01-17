東北撮影ポイントランキング製作委員会は、東北6県の美しい風景や絶景ポイント、動物や植物の魅力を発信することで、素晴らしい東北を発見し地域を活性化する「東北撮影ポイントランキング」を、青南商事様の特別協賛を得て新たに2025年1月17日(金)に開設しました。 東北撮影ポイントランキング 東北撮影ポイントランキング製作委員会は、東北6県の美しい風景や絶景ポイント、動物や植物の魅力を発信することで、素晴ら