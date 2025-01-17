¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Ï17Æü¡¢Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÎÆ±¶É¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹­¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ëÁûÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£²ñ¸«ËÁÆ¬¤Ç¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤Ï°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ìó9Ê¬¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìò°÷¤é¤È¤È¤â¤Ë¼Áµ¿±þÅú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¼Ò²ñÅª¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Ò°÷¤Î¼ÒÍÑ¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤«·ÈÂÓ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦