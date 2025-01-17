µð¿Í¤Ï17Æü¡¢2025Ç¯½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Î³Æ·³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌé¡¢ºòµ¨ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢ÆüÊÆÄÌ»»197¾¡¤ÎÅÄÃæ¾­Âç¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢DeNA¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤êº£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÀÐÀîÃ£Ìé¡¢¿·¿Í¤Ç¤Ï¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Î¹Ó´¬Íª¤¬°ì·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹¡¢Æ±2°Ì¤Î±ºÅÄ½ÓÊå¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£¢§ °ì·³¡ÚÅê¼ê¡Û11 ÅÄÃæ¾­Âç15 ÂçÀª17 À¾´ÜÍ¦ÍÛ19 »³&#319