Aile The Shotaが、3月16日（日）に開催する自身最大規模となる東京ガーデンシアターでの単独公演「Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”」に、スペシャルゲストとして、SKY-HI、SOTA（BE:FIRST）、MANATO （BE:FIRST）、Maddy Soma、Kenya Fujitaの出演が発表された。【写真】Aile The ShotaSKY-HIが主宰する｢BMSG｣から、2022年1月に「AURORA TOKIO」のリリースでデビューし着実にキャリアを積み重ね、2024年11月1stアルバム