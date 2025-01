Aile The Shotaが、3月16日に東京ガーデンシアターにて開催するワンマンライブ『Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”』のスペシャルゲストが発表された。 (関連:Aile The Shotaが誠実に突き詰めた“良い音楽で楽しく踊ること”ワンマンツアー『odorimasenka』を振り返る) スペシャルゲストとして、SKY-HI、SOTA(BE:FIRST)、MANATO(BE:FIRST)、Maddy Soma、Kenya Fujitaの出演が決定。本公演