明日1月18日（土）午前11時55分より日本テレビで放送（関東ローカル）の「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」。兼近大樹（EXIT）＆満島真之介が完全ノー台本で自由気ままなグルメドライブ。今回は、松村北斗（SixTONES）・光石研と行く東京都東村山市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！2025年最初の「メシドラ」！松村と光石が待っていたのは「狭山公園」。松村・光石・満島の3人はか