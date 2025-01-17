TAKU INOUEが3月6日、東京・ZEPP SHINJUKUにて＜TAKU INOUE EXHIBITION MATCH＞を開催する。同公演のゲスト出演者が発表となった。◆TAKU INOUE 画像ゲストとして出演発表されたのはTAKU INOUEと親交の深いkz(livetune)と、TAKU INOUE本人がファンと公言をするPAS TASTA。 本イベントではさらなる追加発表も控えているとのことだ。■＜TAKU INOUE EXHIBITION MATCH＞2025年3月6日(木)東京・ZEPP SHINJUKUopen17:30 / start18:30