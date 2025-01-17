俳優、志尊淳が16日、自身のインスタグラムを更新。出演中のドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系／毎週木曜22時）のオフショットとして、“息子”とじゃれあう日常ショット公開。ファンの反響を呼んでいる。【写真】一緒に眠る志尊淳＆子役・千葉惣二郎、本当の親子みたい！本作は、テレビ局を追われるように退職し、区議会議員選挙への当選を目指す主人公・大森一平（香取慎吾）と、彼がイメ