²Î¼ê¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê28¡Ë¤¬17Æü¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÀéÍÕ¡¦Çò°æ»Ô¤ÎÊ¸²½²ñ´Û¤Ç³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¶¯¤¯¡ÖËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤ÈÌ´¸«¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀéÍÕ¸©Çò°æ»Ô¡¢¤½¤ì¤âÇò°æÊ¸²½²ñ´Û¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ç¾§¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤È¤«À®¿Í¼°¤È¤«¡¢ÀáÌÜÀáÌÜ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤³¤³¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¡Ê²Î¼ê¤À¤Ã¤¿¡ËÉã¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥³¡¼¥é¥¹¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤Î»þ¤Ë²¿ÅÙ¤â¤³¤³¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼