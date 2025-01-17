東京商工リサーチは、2024年「老人福祉・介護事業」の倒産、休廃業・解散を調査した。その結果、2024年は介護業界（老人福祉・介護事業）に嵐が吹き荒れた。2024年の倒産は、過去最多の172件（前年比40.9％増）を記録。事業を停止した休廃業・解散（以下、休廃業）も最多を更新する612件（同20.0％増）に達し、倒産と休廃業を合わせて784件（同24.0％増）にのぼった。休廃業は、訪問介護448件（同24.4％増）、通所・短期入所70件（