人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年1月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）うっかりミスが増えそう。鍵のかけ忘れに十分注意を。 11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）金銭面が荒れ模様。今日の買い物は安物買いの銭失いになりそう。 10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）外出先に