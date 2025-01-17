【S&T SVT-40 G3電動ガン リアルウッド】 初夏 入荷予定 価格：79,200円 UFCは、S&Tの電動ガン「SVT-40 G3 リアルウッド」を初夏に入荷する。価格は79,200円。 UFCのXにて、新商品「S&T SVT-40 G3電動ガン リアルウッド」の入荷情報が案内された。付属マガジン装弾数は90連、スプリング給弾式となる。 入荷時期に加え、試作品画像も公