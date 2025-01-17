［北京１７日ロイター］ - 中国商務省は１７日、２０２４年の中国への直接投資額が前年比２７．１％減の８２６３億元（１１２７億５０００万ドル）だったと明らかにした。減少幅は１─１１月（２７．９％）からわずかながら縮小したが、２３年通年の８．０％を大幅に上回った。(１ドル=７.３２８８人民元)