元歌手で実業家のmisonoさん（40）が、2025年1月14日にYouTubeを更新。元グラビアアイドルで実業家の小阪由佳さん（39）と対談を行った。洗脳は「1年くらいは続いてたんじゃないかな」小阪さんは04年にグラビアアイドルとしてデビューしてブレークするも、09年、23歳で突如芸能界を引退。その後、「激太り」した姿も話題を集めた。22年1月に出演したYouTubeチャンネル「街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜」で小阪さんは、引退