歌手のグレイシー・エイブラムスは、将来的に映画制作をする可能性もあるという。「スター・ウォーズ」「スター・トレック」「ミッション・インポッシブル」シリーズなどで知られるJ･J･エイブラムス監督を父に持つグレイシーは、2023年にアルバム「グッド・ラディアンス」でミュージシャンとしてデビュー、現在すっかり人気アーティストの仲間入りを果たしているが、いつ