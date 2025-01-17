無錫空港口岸で２４０時間トランジットビザ免除手続きを行う旅行者。（２０２４年１２月２７日撮影、南京＝新華社配信）【新華社南京1月17日】中国江蘇省出入境辺防検査総站（出入境検査所の地域統括機関）は15日、2024年に同省各口岸（通関地）から中国に出入り（出入境）した外国人旅行者数が延べ39万1千人余りと前年から倍増し、うちビザ（査証）なしの入境者は4万8千人余りと9倍に増えたと明らかにした。中国が各種のビザ