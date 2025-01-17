日本投資機構は、同社が開発を行っていた最新のAI技術を活用した日本株の自動銘柄スクリーニングシステム(アプリケーション)『AI銘柄スクリーナー』の正規版を2025年1月17日(金)に正式リリースしました。 日本投資機構『AI銘柄スクリーナー』 日本投資機構は、同社が開発を行っていた最新のAI技術を活用した日本株の自動銘柄スクリーニングシステム(アプリケーション)『AI銘柄スクリーナー』の正規版を2025年1月17