6人組グループ・SixTONESの松村北斗と俳優の光石研が、あす18日放送の日本テレビ『メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ』（毎週土曜前11：55※関東ローカル）にゲスト出演する。松村は2年連続の年始ゲストとなる。【番組カット】無邪気な笑顔！カメラに攻撃する松村北斗同番組は、兼近大樹（EXIT）と満島真之介が、おいしいものを食べにドライブする台本も仕込みもない旅番組。誰が旅の代金を支払うかは、ゲームで決める