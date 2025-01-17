１月１５日に発表されたキャベツの小売価格は例年の３．３倍、白菜は２．２倍となっていて、野菜の高騰が続いています。１７日、大阪市阿倍野区のスーパー「フレッシュマーケットアオイ昭和町店」に玉巻映美アナウンサーが行ってみると…（玉巻アナ）「野菜売り場にやってきました。白菜は、４分の１カットが２９８円（税抜き）。２Ｌ寸の大根は１本３８８円（税抜き）。値段の上がり方が異常になっていますね。キャベツは１
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