１月１５日に発表されたキャベツの小売価格は例年の３．３倍、白菜は２．２倍となっていて、野菜の高騰が続いています。１７日、大阪市阿倍野区のスーパー「フレッシュマーケットアオイ昭和町店」に玉巻映美アナウンサーが行ってみると…（玉巻アナ）「野菜売り場にやってきました。白菜は、４分の１カットが２９８円（税抜き）。２Ｌ寸の大根は１本３８８円（税抜き）。値段の上がり方が異常になっていますね。キャベツは１