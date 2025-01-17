ONYX Internationalの正規代理店であるSKTは、13インチの大型モノクロ電子ペーパー搭載する「BOOX NoteMax」を本日17日金曜日に発売を開始した。SKTの直販サイトでの販売価格は12万4800円。 商品概要 BOOX NoteMaxの本体サイズは、287.5×243×4.8mmで重さは約615g。ケース重量約300g。Qualcomm 2.8GHz 8コアプロセッサとBSR技術を搭載し、ストレージは6GB RAMと128GB。 また、300PPIの