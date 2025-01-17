災害の被害への対策に向け、JAXAと熊本県が力を合わせます。 【写真を見る】衛星写真から「災害時の建物被害」把握をJAXAが熊本地震の20万件以上をデータを活用へ JAXAは人工衛星から撮影した災害前後の写真を比較して建物の被害を推定するプログラムの研究を進めています。 今回、そのプログラムの精度をあげるため、県は熊本地震の際にまとめた建物の場所や被害の程度など20万以上のデータをJAXAに提供します。