中国国際サプライチェーン促進博覧会で、自動車メーカーである浙江吉利控股集団のブースで展示車を見学する来場者。（２０２４年１１月２８日撮影、北京＝新華社記者／徐宏岩）【新華社北京1月17日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会がこのほど発表した2024年の乗用車生産台数は前年比5.2％増の2747万7千台、販売は5.8％増の2756万3千台となった。12月の生産は前年同月比10.8％増の300万6千台、販売は11.7％増の312万台