ボートレース児島のヴィーナスシリーズ第19戦「第14回クラリスカップ」が17日に開幕した。初日4Rで福山恵里奈（28＝山口）が3コースから見事にツケマイを決め、3連単7万4030円（102番人気）の高配当を叩き出した。この1着は今年初勝利でもあり今期初勝利（昨年9月19日の芦屋ヴィーナスシリーズ第13戦スポニチ杯2日目10R以来）。さらに言えば児島での初勝利でもあった（2021年2月23日の初出走から36走目）。「ずっと流れが