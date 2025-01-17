「【公式】フジテレビアナウンサーch.」の動画投稿が予告なくストップしており、心配の声が広がっている。概要欄では、同チャンネルについて「フジテレビのアナウンサーが出演する動画を網羅したポータルチャンネルです。テレビではお伝えしきれない素顔や各番組の裏話、更にはこのチャンネル独自の企画もどんどん発信していきます！」と説明。「毎週火・金と、ときどき土曜日（大体）20時に何かしらを配信」としているが