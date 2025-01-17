滋賀県彦根市立病院の医師の不適切な診断で、高齢女性が高度意識障害などの後遺症を負ったとして、女性と家族が市に約5825万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大津地裁（池田聡介裁判長）は17日、市に約5040万円の支払いを命じた。判決によると、女性は2019年4月28日と30日、頭痛を訴えて市立病院を受診。医師から鎮痛剤などを処方され帰宅したが、慢性硬膜下血腫が進行し、5月1日に意識障害で同病院に救急搬送されて脳梗塞