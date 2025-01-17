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フジ社長　中居正広と現在のやりとりに言及「ヒアリングはしております」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • フジテレビの社長が17日、会見で中居正広とのやりとりについて言及した
  • 「話はもちろん、ヒアリングはしております」とコメント
  • これ以上のことは調査委員会にゆだねると思う、とした
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中居正広に「9000万円トラブル」報道

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