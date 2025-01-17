1月17日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後4時台「ニュースアップデート」のコーナーでは「災害と情報・報道」というテーマで、日本大学文理学部教授・中森広道氏に話を伺った。 長野智子「阪神・淡路大震災(発生)から30年ということで。この阪神・淡路大震