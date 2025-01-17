内閣府提供 政府は南海トラフ巨大地震が30年以内に発生する確率について、これまでの「70％から80％」を「80％程度」に引き上げました。 南海トラフ巨大地震は最悪の場合、県内で2万人以上が亡くなると想定されています。 内閣府提供 政府の地震調査委員会は1月15日、今後30年以内にマグニチュード8から9クラスの南海トラフ巨大地震が発生する確率について、これまでの「70％から80％」を「80％程度