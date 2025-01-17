年末年始（昨年12月29日〜今年1月3日）に全国であった山岳遭難は52件で、前年の同時期よりも22件増えた。記録が残る2003年以降で最多。警察庁が17日に発表した。警察庁によると、遭難者も最多の67人（前年同期比35人増）で、うち死者4人（同2人減）、行方不明者3人（同1人増）だった。都道府県別に見ると、遭難者は千葉が9人で最も多かった。福島、長野、静岡、大阪で死者が出た。遭難の原因別では、「道迷い」が最多の24人