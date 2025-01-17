日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限6897(6897) 6月限31(31) TOPIX先物 3月限 11157( 11157) 日経225ミニ 2月限5596(5596) 3月限187327(18732