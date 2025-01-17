Ju-min ParkJoyce Lee[¥½¥¦¥ë £±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ´Ú¹ñ¤Î¹â´±ÈÈºáÁÜººÄ£¡Ê¹âÁÜÄ£¡Ë¤Ï£±£·Æü¡¢¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×ÀëÉÛ¤ò½ä¤ëÆâÍðÍÆµ¿¤Ç¹´Â«¤·¤¿Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ÎÂáÊá¾õ¤òºÛÈ½½ê¤ËÀÁµá¤·¤¿¡£¹´Â«´ü¸Â¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢Õú»á¤ÏÄ°¼è¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂáÊá¾õ¤Ç¤ÏºÇÂç£²£°Æü´Ö¤Î¹´Â«¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¹âÁÜÄ£¤Ï£±£·Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÈÈºá¤Î½ÅÂç¤µ¡×¤òÍýÍ³¤ËÂáÊá¾õ¤òÀÁµá¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏºÛ