ソフトバンクの小久保裕紀監督が１７日、今年初めて福岡・筑後市のファーム施設を視察。ルーキーにゲキを飛ばした。午前中に自主トレする周東佑京内野手、松本裕樹投手らリハビリ組をチェック。午後からはドラフト１位の村上泰斗投手＝神戸弘陵＝ら新人１８人と、プロ１年目となる台湾出身の育成新外国人・張峻瑋（チャン・ジュンウェイ）投手＝穀保家事商業職業学校＝に熱視線を送った。ルーキー１９人には「反復練習を