ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌîÂ¼ÌÀÂç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°æ¾åÏÂÉ§»á¤È¶¦¤Ë¡¢¼«±ÒÂâÍ£°ì¤Î³¤³°µòÅÀ¡Ö¥¸¥Ö¥Á¡×¤ò¼èºà¤¹¤ë¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛP-3C¾¥²üµ¡¤ËÅë¾è¤·¤¿ÌîÂ¼ÌÀÂç¥¢¥Ê¡¢°æ¾åÏÂÉ§»áÆüËÜ¤«¤éÌó1Ëü¥­¥í¥á¡¼¥È¥ë¡£¥¸¥Ö¥Á¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÅìÉô¤Ë¤¢¤ë¿Í¸ýÌó100Ëü¿Í¤Î¾®¹ñ¤Ç¡¢¹È³¤¤ÎÆþ¸ý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥½¥Þ¥ê¥¢²­¤ÇÉÑÈ¯¤·¤¿³¤Â±Èï³²¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2011Ç¯¡¢¼«±ÒÂâ¤¬