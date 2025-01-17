巨人は１７日、春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。新人ではドラフト３位・荒巻悠内野手＝上武大＝が唯一の１軍スタート。高梨雄平投手、小林誠司捕手、ドラフト１位・石塚裕惺内野手＝花咲徳栄＝、ドラフト２位・浦田俊輔内野手＝九産大＝らは２軍に振り分けられた。（数字は背番号）１軍【投手】２０人１１田中将大、１５大勢、１７西舘勇陽、１９山粼伊織、２０戸郷翔征、２９グリフィン、３１赤星優志、３３ケ