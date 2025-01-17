ノルディックスキー・ジャンプ女子のＷ杯札幌大会は１月１７日、札幌・大倉山ジャンプ競技場（ＨＳ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）で公式練習を行い、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅＝クラレ＝は、２回飛び感触をつかんだ。１回目に１２５メートル、２回目は９９・５メートル。風がめまぐるしく変わる悪天候で、飛距離を伸ばしきれなかったが、今回は地元札幌での開催。ここまで今季のＷ杯では４位が最高だが、気持ち