巨人は17日、2025年春季キャンプの各軍メンバーを発表した。メンバーは以下の通り＜1軍＞【投手】20人田中将大、大勢、西舘勇陽、山崎伊織、戸郷翔征、グリフィン、赤星優志、ケラー、田中瑛斗、又木鉄平、バルドナード、船迫大雅、横川凱、泉圭輔、石川達也、平内龍太、堀田賢慎、マルティネス、井上温大、京本真【捕手】4人甲斐拓也、大城卓三、岸田行倫、山瀬慎之助【内野手】8人吉川尚輝、門脇誠、坂本勇人、岡本和真、