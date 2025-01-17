新生ゼロワンの船出となる２月９日新木場大会に、女子プロレスラーの真白優希（２３）が参戦を直談判した。ゼロワンは２０２０年７月から親会社だった「ダイコーホールディングスグループ」との契約が昨年末で満了。新木場大会から新オーナー「株式会社スタジオバックドロップ」の新体制で始動する。１７日の会見では対戦決定カードとして田中将斗＆クリス・ヴァイスＶＳ関本大介＆シェーン・マーサーのタッグマッチが発表され