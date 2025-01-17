◆大相撲初場所６日目（１７日、東京・両国国技館）西前頭５枚目・千代翔馬（九重）は、同７枚目・御嶽海（出羽海）を上手投げ、６連勝を飾った。初顔の一番で、千代翔馬は立ち合いですぐに右上手を取り、一気に投げた。