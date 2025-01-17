香港ディズニーランド・リゾートでは、“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration（“奇妙年年”旧正月）イベントを2025年1月17日から2月16日まで開催！香港ディズニーランドホテルでは、青い旧正月コスチュームの「ミッキーマウス」がキャラクターグリーティングに登場しています☆ 香港ディズニーランドホテル“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025 グリーティング  香