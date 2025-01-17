札幌で暮らしてみるのもいいかも？と思っている方向けに、『さっぽろ暮らし横丁』を2025年1月31日(金)・2月1日(土)の二日間、KITTE丸の内アトリウムで開催。 さっぽろ暮らし横丁  札幌で暮らしてみるのもいいかも？と思っている方向けに、『さっぽろ暮らし横丁』を2025年1月31日(金)・2月1日(土)の二日間、KITTE丸の内アトリウムで開催。(31日は16時から、1日は11時から開場)。イベントでは札幌在住経験のある