１７日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられる運搬ロケット「長征２号Ｄ」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉1月17日】中国は17日午後0時7分（日本時間同1時7分）、パキスタンのリモートセンシング衛星「PRSC-EO1」を搭載した運搬ロケット「長征2号D」を酒泉衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。１７日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「長征２