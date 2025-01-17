タレントの山之内すず（23）が17日、インスタグラムのストーリーズで阪神淡路大震災から30年が経った17日、地震発生時間である午前5時46分に黙とうを捧げたことを伝えた。有働由美子、阪神・淡路大震災について想いを明かす「涙をこらえながら瓦礫の上を歩いていました」「長田のしたまちのえきロッケン（新長田・六間道3丁目商店街にあるレンタルスペース）にて1/17 5：46黙とうしてきました」と報告。兵庫・神戸市出身でもある山