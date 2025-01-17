南海トラフ巨大地震は、静岡県の駿河湾から九州の日向灘にかけたプレート境界沿いで起きるとされています。 【写真を見る】南海トラフ巨大地震 発生確率は80％程度に引き上げ 臨時情報は「調査終了」でも“迫り来る巨大災害”に備えを 最大震度は7、広い範囲で10メートルを超える巨大津波が予想され、死者は最大で32万人にのぼる想定です。 この地震が今後30年以内に発生する確率は、これまで「70%～80%」と