フジテレビは17日、都内の同局で1月度の定例社長会見を開催した。16日午前に開催が発表され、急きょの実施となった。港浩一社長（72）をはじめ、犬竹紳晃常務取締役、川島徳之専務取締役、石原正人常務取締役、小林毅専務取締役が出席した。会見は1時間43分行われ、19社33人の記者が参加。一部で記者クラブに加盟する社のみが参加し、ネットメディアや週刊誌は参加できない“内輪”での会見に一部で批判する声が上がっていた。記者