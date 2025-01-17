神戸市内を歩く「1.17ひょうごメモリアルウォーク2025」の参加者ら＝17日午前、神戸市灘区阪神大震災から復興した街並みを歩く「1.17ひょうごメモリアルウォーク2025」が17日、神戸市内で開催され、参加した数百人の市民らが犠牲者を悼みながら足を進めた。「ひょうご安全の日推進県民会議」が主催した。青空の下、準備体操を終えた参加者は午前9時半ごろ神戸市灘区の王子公園を出発。復興住宅や防災関連施設などがある海沿い